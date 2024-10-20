Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та криворізький Кривбас.

Луганська Зоря та криворізький Кривбас зіграють у десятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після поразки від рівненського Вересу (1:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Юрій Вернидуб, на тлі поразки від київського Динамо (1:2), використав із перших хвилин Понєдєльніка на правому фланзі оборони, тоді як Аморозо та Ілич гратимуть у центрі поля.

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик, Антюх — Горбач, Будківський.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Тронтель, Гусєв, Кирюханцев, Дришлюк, Хахльов, Кораблін, Слесар, Волошин, Беніто.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Аморозо, Ілич, Вакулко — Задерака, Соса, Микитишин.

Запасні: Маханьков, Хома, Бандейра, Шевченко, Каменський, Бізімана, Твердохліб, Ндомбазі, Кожушко.



Гра Зоря — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.