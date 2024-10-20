Україна
20 жовтня 2024, 17:28
Чорноморець та Верес зіграли внічию
У Одесі цього дня футбольна погода була прохолодною.
Чорноморець — Верес, фото УПЛ
20 жовтня 2024, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Верес 1:1
Голи: Морозко, 22 (авт.) — Вовченко, 65
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль (Попов, 46) — Єрмаков, Жаржу (Лацабідзе, 64) — Кайо, Габелок (Васильєв, 89), Петряк (Янаков, 78) — Хобленко (Пшеничнюк, 78).
Верес: Когут — Морозко (Куція, 46), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц (Кучеров, 88) — Луан, Годя (Степанюк, 63), Дахновський (Шарай, 74) — Мрвальєвич (Гайдучик, 63).
Попередження: Кисіль — Шевченко