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Захисник Лівого Берега прокоментував нічию проти Полісся.

Київський Лівий Берег у рамках десятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти житомирського Полісся на полі суперників.

Полісся — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "лелек" Владислав Шаповал прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали проти достатньо хорошої команди, яка цього сезону веде активну боротьбу за місця у єврокубках. Ми виконали вказівки головного тренера, тож вважаю що заслуговуємо на це зароблене очко.

У порівнянні з матчем у Ковалівці, у цій грі у нас були яскраві моменти біля чужих воріт, але найважливіше завдання для нас залишається незмінним — це набирати очки кожної гри. Я вважаю, чим більше у нас буде моментів, тим більше ми їх реалізовуватимемо.

Полісся сьогодні не здивувало, вони робили все те, про що говорив тренер перед грою. Суперник дуже гарно використовує простір за спиною, але ми були готові до цього", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме луганську Зорю.