Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 20 жовтня 2024 року.

Одеський Чорноморець у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги на власному полі не втримав перемогу над рівненським Вересом (1:1).

Команда Олександра Бабича змусила суперників грати за власним сценарієм переважну кількість ігрового часу, забила посеред першого тайму, однак пропустила у відповідь посеред другого.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Верес у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Верес 1:1

Голи: Морозко, 22 (авт.) — Вовченко, 65

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль (Попов, 46) — Єрмаков, Жаржу (Лацабідзе, 64) — Кайо, Габелок (Васильєв, 89), Петряк (Янаков, 78) — Хобленко (Пшеничнюк, 78).

Верес: Когут — Морозко (Куція, 46), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц (Кучеров, 88) — Луан, Годя (Степанюк, 63), Дахновський (Шарай, 74) — Мрвальєвич (Гайдучик, 63).

Попередження: Кисіль — Шевченко