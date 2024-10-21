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Керманич Чорноморця прокоментував нічию проти Вересу.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги напередодні одеський Чорноморець зіграв унічию проти рівненського Вересу на полі суперників.

Чорноморець — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"Зіграли внічию з прямим конкурентом. Звісно, мріяли перемогти сьогодні. Але ми розуміємо свої помилки.

Якщо відверто, у другому таймі ми багато боротьби програвали, помилялися і нервували. Що стало причиною — потрібно розбиратись. Намагатимемось виправляти ці огріхи.

Заміна Ярослава Кисіля? Він не впорався з емоціями. Отримавши жовту картку, ми боялися, що він може отримати другу. По грі до нього зауважень нема.

Нічия — закономірний результат. Верес — дуже непросто команда. Верес, той же Інгулець — це приблизно наш рівень за підбором виконавців.

Зараз для нас найважливіше набирати очки. А сьогодні для перемоги не вистачило якіснішої роботи у боротьбі і трохи не витримали цієї навали від Вересу в другому таймі", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме у львівського Руху.