Керманич Чорноморця прокоментував нічию проти Вересу.
Олександр Бабич, фото ФК Чорноморець
21 жовтня 2024, 09:30
У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги напередодні одеський Чорноморець зіграв унічию проти рівненського Вересу на полі суперників.
Чорноморець — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.
"Зіграли внічию з прямим конкурентом. Звісно, мріяли перемогти сьогодні. Але ми розуміємо свої помилки.
Якщо відверто, у другому таймі ми багато боротьби програвали, помилялися і нервували. Що стало причиною — потрібно розбиратись. Намагатимемось виправляти ці огріхи.
Заміна Ярослава Кисіля? Він не впорався з емоціями. Отримавши жовту картку, ми боялися, що він може отримати другу. По грі до нього зауважень нема.
Нічия — закономірний результат. Верес — дуже непросто команда. Верес, той же Інгулець — це приблизно наш рівень за підбором виконавців.
Зараз для нас найважливіше набирати очки. А сьогодні для перемоги не вистачило якіснішої роботи у боротьбі і трохи не витримали цієї навали від Вересу в другому таймі", — заявив український фахівець.
У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме у львівського Руху.