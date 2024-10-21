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Керманич Вересу прокоментував нічию проти Чорноморця.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги напередодні рівненський Верес зіграв унічию проти одеського Чорноморця на полі суперників.

Чорноморець — Верес 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Нам сьогодні довелось відіграватись. Тому, цей нічийний результат сприймаємо переважно позитивно. Хоча, цілком могли розраховувати на більше, аніж нічию. Команда хотіла перемогти сьогодні, тому всі футболісти розчаровані цим результатом.

Що заважало якісніше зіграти в першому таймі? Найперше — це суперник. Ми грали проти хорошої команди. У другому таймі Чорноморець перемагав і тоді вони вже десь більше по рахунку грали, віддаючи нам ініціативу та м’яч.

Другий фактор — це поле. Уперше в чемпіонаті грали на такому важкому і в’язкому полі. Ми звикли тренуватись і грати на зовсім інших полях. Довго звикали до цього поля, було помітно, що командний пульс дуже високо підіймався і було багато технічного браку у простих ситуаціях. Навіть, від гравців, які цим дуже рідко грішать.

Хоча, навіть за такої гри без м’яча, на мою думку, ми не заслуговували програвати до перерви. Бо Дмитро Годя мав два дуже хороші моменти.

У перерві в нашій роздягальні нічого особливого не відбулось. Ми сильна команда. Я знав, що ми додамо після перерви. Добре у гру увійшли футболісти з лави запасних. Ми на це теж розраховували. Могли і виграти цю гру.

Вважаю, ми були ближчими до перемоги сьогодні", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме полтавську Ворсклу.