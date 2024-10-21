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Керманич Зорі прокоментував поразку від Кривбасу.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги напередодні луганська Зоря поступилась криворізькому Кривбасу.

Зоря — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов'язків головного тренера "мужиків" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"Дуже прикра поразка для нас. Якщо б ми забили першими, можливо, також було б більше можливостей грати на контратаках, як це робив Кривбас. Добре розпочали гру, були моменти, які треба було реалізовувати.

Самі собі привезли гол на рівному місці. Потім стало важно. Суперник пішов в глибоку оборону. Ми намагались зрівняти рахунок, але нам не вдалось це зробити.

У нас дуже великий потенціал, та, як ви бачили, фізична готовність на гідному рівні. На жаль, не дотиснули Кривбас. Прикра поразка.

На мою думку, ми непогано увійшли у другий тайм. Мали момент, але не забили. А суперник свій епізод реалізував. Повторюсь — самі собі його привезли. Це було неочікувано. Десять хвилин приходили до тями. Потім узяли м’яч під контроль, створювали моменти, але реалізація нас підвела.

Коли ми пропустили, у них з’явився простір, з’явились і моменти. У нас є дуже швидкісні гравці, намагаємось грати швидкісними флангами, але були моменти, де ми мали гарні контратаки також. Не вважаю, що програли Кривбасу в швидкості.

Супряга? Він захворів. Беніто зіграв 30 хвилин. Очікували від нього більше тиску попереду. Сьогодні в нього не було моменту, бо Кривбас дуже компактно грав у обороні", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме у київського Лівого Берега.