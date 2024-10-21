Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Рух та Карпати.

Львівські Рух та Карпати зіграють у дербі на Арені Львів у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти Олександрії (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), використав із перших хвилин Стеніо на правому фланзі атаки.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Карабін, Краснопір, Климчук.

Запасні: Герета, Бакус, Товарницький, Михальчук, Слюсар, Пастух, Сапуга, Квас, Квасниця, Плюман, Клайвер, Руніч.



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Стеніо, Ігор, Очеретько.