Україна

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку української Прем'єр-ліги, що відбудеться 27 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У неділю, 27 жовтня, відбудеться "класичне" в рамках 11 туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийме донецький Шахтар.

Головний поєдинок туру УПЛ проходитиме на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Якщо коротко пройтися по історії зустрічей грандів УПЛ, вони провели вже 198 матчів, з яких 80 залишилося за Динамо, 61 за Шахтарем і було 57 нічиїх. Статистика м'ячів 263:230 на користь "біло-синіх".

Докладніше про історію зустрічей можна переглянути в нашому спеціальному зведенні, але зауважимо, що два останні матчі були за "гірниками" з однаковим рахунком 1:0.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Шахтар:

Трансляція буде доступна у цій новині у день матчу.

Після дев'яти ігор Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 25 очок та випереджаючи Олександрію на два бали. Шахтар має 19 очок і лише четверте місце за Поліссям.