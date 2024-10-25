Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Олександр Шовковський свій вибір зробив. Київське Динамо тим часом програло три з трьох матчів на старті основного раунду Ліги Європи УЄФА й ситуація наразі склалась така, що вирішення цієї проблеми може в майбутньому видатись не таким і безхмарним, як це може здатись на перший погляд. Але то буде потім, а зараз у "біло-синіх" у голові тільки Класичне, тож і про обов’язки представляти країну на міжнародній арені можна трохи забути. Динамо зіграло резервним складом, поступилось, інколи було цікавим, але ефект несподіванки не спрацював.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Стадіо Олімпіко (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 5,5. По воротах Динамо було завдано 17 ударів цього вечора, що доволі багато, у площину при цьому спрямовано було п’ять, і чотири з них узяв на себе Нещерет, запобігши 0,5 гола за метрикою xG із 2.24 загальних у суперників. Геть не приголомшливі показники, як і сам виступ Нещерета, який продовжує відчувати страшенну невпевненість і ставить під сумнів, що в Динамо є другий воротар за спиною в Бущана.

Крістіан Біловар (6,0) — Денис Попов (6,0) — Тарас Михавко (4,0) — 5,5. Динамо та гра з трьома центральними захисниками — це дійсно щось незвичне. Для самих футболістів також. І це було помітно хоча б у тому епізоді з пенальті — класична помилка за недостатнього досвіду за такої формації, коли гравець атаки суперників опиняється у кишені поміж лініями за спиною одного з трьох. Але дія Михавка — це безглузде рішення за на той момент низького блоку від команди загалом. Більшість очікувала, що Біловар через брак ігрового тонусу може десь схибити, але він був напрочуд у порядку — боротьбу майже не програвав, м’ячі суперникам не дарував.

Олександр Тимчик — 6,0. У змаганні з досвіду гри правим флангових захисником за такої схеми український футболіст значно поступається іспанцю Анхеліньйо, тож не дивно, що десь гравець Роми й перегравав Тимчика за футбольною думкою. Але на картку опонента посадив саме Олександр, та й моментів у "вовка" подібного тому, що був у гравця Динамо, і близько не було в цій грі. У підсумку, усе й обертається навколо тієї ситуації — ох, як би стало цікаво, якби Тимчик влучив, як планував.

Микола Михайленко (5,5) — Олександр Андрієвський (5,0) — Валентин Рубчинський (5,0) — у центрі поля Динамо одночасно з’явились три гравці найближчого резерву, яких об’єднує більший обсяг роботи саме на руйнування чужих атак. Тож вийшло, що в киян фактично були всі вісім захисників одночасно на полі, що вже викликає чимало запитань само по собі.

На додачу, кожен із футболістів має здібності й у атаці, але хто з них їх хоч якось продемонстрував у цьому матчі? Рубчинський на перших секундах другого тайму гру мав узагалі достроково завершити, Михайленко зіпсував один із найкращих гольових моментів, а Андрієвський так і розігнав атаки як слід.

Костянтин Вівчаренко — 5,5. Лівий фланговий захисник Динамо в підсумку навіть більше зустрічався з м’ячем за свого колегу на протилежному боці поля, але моментів гольових йому вже таких ніхто не створював. Вівчаренко відбігав цілком непоганий матч, нехай його активність і не призвела до якісних змін на табло.

Назар Волошин — 5,0. Очевидно, що вже почалась боротьба за місце Андрія Ярмоленка в стартовому складі, і на початку сезону здавалось, що Волошин має її вигравати без жодних сумнівів. Однак сталось не так, як гадалось, і наразі Нараз переживає геть не найкращий відтинок кампанії. Хоча цього вечора саме він серед гравців Динамо підійшов найближче до забитого м’яча, але з офсайду.

Едуардо Герреро — 5,5. Панамський новачок киян важко стартує в цьому етапі кар’єри, але все одно намагається бути корисним, коли перебуває на полі. Герреро не давав спокійно дихати нападникам суперників, фолив сам, фолили проти нього, постійно в боротьбі, шукає простір, віддає передачі. І, нарешті, б’є по воротах. Але добре було б, якби не прямо у воротаря.

Владислав Кабаєв (5,5) — Володимир Бражко (5,5) — Микола Шапаренко (5,0) — за пів години до кінця гри Шовковський змирився з тим, що мало що вдається команді за такого набору кадрів, тож почав підтягувати "основу". Або це була просто спроба зробити так, щоб майбутні учасники Класичного за тиждень не забули, як виглядає м’яч. Шапаренко та Кабаєв у підсумку ще й пригадали, який вигляд мають попередження в руках арбітра.

Владислав Ванат — 5,5. Коли Шовковський на прес-конференції після гри говорить, що "хотів би мати такого форварда, як Довбик", то це має бути немов цистерна з холодною водою на голови Ваната та Герреро, які останнім часом яскравими виступами явно не тішать. За майже пів години ігрового часу Владислав, наприклад, сім разів зустрівся з м’ячем і одного разу розім’яв воротаря несильним ударом. І все.

Віталій Буяльський — остання заміна вже мало на що могла повпливати, і в підсумку Буяльський з’явився за двома зустрічами з м’ячем і однією передачею.

Бонус. Артем Довбик — 7,0. Не могли ми пройти повз виступ ще одного представника нашої країни, нехай і по той бік барикад. Нехай і з голом у ворота Нещерета з пенальті та всього лишень 53 хвилинами на полі цього вечора. Довбика насправді було не надто багато на полі, і м’яч опинився в його ногах усього 15 разів, але є реалізація одинадцятиметрового у відповідальний момент. Його конкурент у подальшому й значно більш якісні нагоди з гри марнувати примудрявся.

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