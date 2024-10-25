Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та одеський Чорноморець.

Львівський Рух та одеський Чорноморець відкриють одинадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після поразки в дербі від Карпат (0:1), залучив до стартового складу Слюсара та Пастуха в центр поля, тоді як в атаці зіграють Квасниця та Клайвер.

Олександр Бабич, на тлі нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Слюсар, Пастух — Квасниця, Карабін, Клайвер.

Запасні: Герета, Михальчук, Товарницький, Слюбик, Підгурський, Плюман, Притула, Климчук, Краснопір, Руніч.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Жаржу — Кайо, Єрмаков, Габелок, Петряк — Хобленко.