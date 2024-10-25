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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 жовтня 2024 року.

В 11-му турі УПЛ-2024/25 львівський Рух не втримав перемогу над одеським Чорноморцем.

Протягом першої половини зустріч команди не порадували своїх уболівальників голами. По перерві відкрити рахунок удалося Іллі Квасниці. Денис Янаков пізніше відновив паритет. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Далі на Рух чекає виїзний поєдинок із Кривбасом, тоді як Чорноморець гостюватиме в Шахтаря.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Чорноморець у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Чорноморець 1:1

Голи: Квасниця, 54 — Янаков, 83



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор (Климчук, 71), Слюсар (Руніч, 84), Пастух (Притула, 71) — Квасниця (Підгурський, 64), Карабін, Клайвер (Краснопір, 46).



Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Жаржу (Лацабідзе, 60) — Кайо (Янаков, 67), Єрмаков (Шпорн, 60), Габелок (Білошевський, 60), Петряк (Попов, 74) — Хобленко.



Попередження: Слюсар — Удод, Білошевський