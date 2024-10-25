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Спеціаліст незадоволений результатом поєдинку з одеським клубом.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов дав свій коментар після матчу проти Чорноморця в чемпіонаті України, передає офіційний сайт львівського клубу.

Рух — Чорноморець 1:1 Відео голів та огляд матчу 25.10.2024

Команди зустрілися в рамках 11-го туру УПЛ-2024/25. Вони поділили очки, обмінявшись голами в другому таймі поєдинку.

"Це незадовільний для нас результат. Рух мав вигравати матч, адже в нас була ігрова та територіальна перевага. Ми забили гол, але нам не вистачило майстерності втримати перемогу. Нам ще слід багато працювати, адже від цих хлопців очікують дуже багато. Водночас досвідчена команда в такій ситуації не втратила б перемогу. На жаль, через ці помилки команда втрачає очки. У нас зараз непроста ситуація, бо Рух не виграє вже шість матчів.

Команда непогано розпочала гру з Чорноморцем, створювала моменти. Кінцівка першого тайму склалась не так, як ми хотіли. В першому таймі ми не могли забити гол, тому випустили по перерві нападника, бо розраховували, що Краснопір допоможе нам в атаці. Ігорю не все вдавалось у попередніх матчах, а в нас є хороші футболісти в атаці, щоб провести ротацію.

Нам вдалося забити на старті другого тайму. Далі ситуація була під нашим контролем, але команді треба вміти тримати удар, якщо раптом щось міняється на полі, й доводити справу до логічного кінця.

Щодо виходу Клайвера та Дениса Слюсара в стартовому складі, то це гравці основи. В нас зібрані футболісти приблизно одного рівня й тому ж Клайверу потрібно давати якомога більше ігрових хвилин, аби прогресувати. Це стосується й інших гравців, які отримують ігровий час.

Ми у звичному режимі готуватимемось до кубкової гри з Карпатами. Нам слід розібрати свою гру та проаналізувати останні матчі. Такі голи, які ми пропустили в матчах з Карпатами та Чорноморцем, є необов'язковими. Причиною цього є індивідуальні помилки та те, що гравці не дограють певні епізоди, а вони у підсумку вирішують долю поєдинку", — заявив Пономарьов.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, Рух прийматиме Карпати в 1/8 фіналу Кубка України-2024/25 (початок — о 18:00 за Києвом).