Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 жовтня 2024 року.
У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся зіграло внічию з ковалівським Колосом.
На 19-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Владислав Велетень, а в другому таймі Олексій Гуцуляк повернув паритет на табло та встановив остаточний рахунок зустрічі — 1:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Колос у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Полісся — Колос 1:1
Голи: Гуцуляк, 54 — Велетень, 19
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле (Сарапій, 46), Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста (Крушинський, 66), Мельниченко (Кушніренко, 79), Лєднєв (Йока, 88) — Гуцуляк, Луїфер (Пайшао, 46), Назаренко.
Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Велетень (Гусол, 83), Криворучко (Алефіренко, 63), Третьяков (Оріховський, 63) — Болівар (Паулаускас, 63).
Попередження: Таллес, Михайліченко, Віалле — Криворучко, Поправка, Цуріков