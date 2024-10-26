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Захисник Руху прокоментував нічию проти Чорноморця.

Напередодні львівський Рух у рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі зіграв унічию проти одеського Чорноморця.

Рух — Чорноморець 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик поділився враженнями від побаченого на полі.

"Команда повністю тримала гру під контролем. Винятком може бути лише невеликий період після забитого голу, коли Рух ненадовго відійшов у захист.

Уже у дебюті матчу Клайвер міг відкрити рахунок і тоді матч пішов би за зовсім іншим сценарієм. Ми й потім мали моменти, щоб забивати голи. Та це футбол і не завжди команда, яка домінує на полі, може здобути перемогу.

Важко сказати, чого саме Руху не вистачило для перемоги в матчі з Чорноморцем. Провина в такому результаті лежить на кожному з футболістів. Такі матчі треба доводити до логічного кінця, але наразі в нас із цим є проблеми.

Та треба рухатись далі, бо вже у вівторок в нас дербі з Карпатами у Кубку України. Нам слід якісно підготувались до цієї гри", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у криворізького Кривбасу.