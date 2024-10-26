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Керманич Чорноморця прокоментував нічию проти Руху.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні одеський Чорноморець зіграв унічию проти львівського Руху на полі суперників.

Рух — Чорноморець 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми розуміли, які якості є у футболістів Руху, і розуміли, що їм треба простір, і ми цей простір перекрили. У принципі, ми дуже ретельно на теорії — навіть, можливо, трошки забагато — розбирали суперника по молекулах.

Десь усе одно недопрацювали. Звичайно, якщо є пропущений гол, то матиме місце й помилка. По гарячих слідах можу сказати, що там недопрацював наш крайній вінгер із забігаючим гравцем. Ну, і треба дивитись, був офсайд чи не було.

Тому що там такий момент: плече гравця, який забивав, було за лінією. Як цю лінію намалювали — 15 см чи 5 см — я не бачив, але такий момент дуже цікавий. Треба подивитись", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у донецького Шахтаря.