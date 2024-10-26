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Форвард Чорноморця прокоментував нічию проти Руху.

Одеський Чорноморець у рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні зіграв унічию проти львівського Руху на полі суперників.

Рух — Чорноморець 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "моряків" Денис Янаков поділився враженнями від побаченого на полі.

"Враження позитивні, тому що гра була тяжка. Я вважаю, що сьогодні ми скоріше здобули один бал, аніж утратили.

У Руху дуже хороша команда, скомплектована. Чесно, тяжкувато було 1-й тайм грати. Але все ж таки ми дотерпіли та витиснули нічию.

Утім, хочеться покращити нашу гру і досягати більшої кількості перемог. Проте на виїзді проти такого хорошого суперника — це гарний результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у донецького Шахтаря.