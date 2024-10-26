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Півзахисник Колоса прокоментував нічию проти Полісся.

Ковалівський Колос напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти житомирського Полісся на полі суперників.

Полісся — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "колосків" Владислав Велетень поділився враженнями від побаченого на полі.

"Враження змішані, тому що хотіли перемогти. Забив гол — це приємно. Але нічия, і були без м’яча майже всю гру, тому звичайно, такі, дуже непозитивні враження.

Установка була тільки одна — завжди перемагати. Звичайно, хотіли пресингувати, контролювати м’яч. Десь виходило, десь моментами дуже низько сідали, бо не виходило діяти з-під пресингу та контролювати м’яч.

Я думаю, що сьогодні, дивлячись на останні дві гри, більше нам не вдалось щось створити.

Тренер у перерві говорив, що суперники майже всі атаки проводять лівим флангом, що треба зробити акцент на ньому, вище зустрічати. Бо коли ми сідаємо низько, дуже легко вони проводили атаки.

Я давно хотів забити. Були моменти в інших матчах, але підкачала реалізація. Звичайно, забив, є позитивні емоції, але нам дуже треба в цьому додавати — і мені, і команді, — щоб забивати більше", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у полтавської Ворскли.