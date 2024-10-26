Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 жовтня 2024 року.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія здобула перемогу над Інгульцем у дербі Кропивниччини із рахунком 2:1.

Усі голи в цьому протистоянні ми побачили у першому таймі, і після обміну голами більш результативними все ж виявилися підопічні Руслана Ротаня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Інгулець у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Інгулець 2:1

Голи: Безерра, 17, Мишньов, 29 — П’ятов, 21

На 67-й хвилині Олександр Філіппов (Олександрія) не забив пенальті (воротар).



Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Копина, 89), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Козак, 46), Калюжний, Мишньов (Смирний, 69) — Беззера (Бєляєв, 89), Філіппов (Кулаков, 76), Джевані.



Інгулець: Паламарчук — Сидоренко, Шершень, Вілівальд, Мисик (Резепов, 74) — Волохатий, П’ятов (Лісняк, 81) — Білоцерковець, Сад (Пушкарьов, 68), Могильний (Козиренко, 68) — Сітало (Кисленко, 74).



Попередження: Мишньов