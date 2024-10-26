Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та київська Оболонь.

Львівські Карпати та київська Оболонь зіграють на стадіоні Україна в рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Владислав Лупашко, після перемоги в дербі над Рухом (1:0), залучив до стартового складу Кінарейкіна до рамки воріт, тоді як Полегенько зіграє на правому фланзі оборони, Клименко розташується в опорній зоні, а Підлепенець, Устименко та Костенко утворять нову трійку в атаці.

Сергій Шищенко, на тлі розгрому в дербі від Динамо (1:5), використав із перших хвилин Рибку в рамці воріт, тоді як Карась зіграє в центрі захисту, а Мороз розташується в опорній зоні. Суханов очолить атаку.

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько, Клименко, Бруніньйо — Підлепенець, Устименко, Костенко.

Запасні: Домчак, Чачуа, Тлумак, Ігор, Рябов, Кузик, Векляк, Шах, Саків.



Оболонь: Рибка — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Вітенчук, Мороз — Мединський, Черненко, Блізніченко — Суханов.

Запасні: Федорівський, Груша, Дубко, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Осман, Слободян, Тарануха, Теслюк, Чернов.



Гра Карпати — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.