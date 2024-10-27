Україна

Головний матч українського футболу — вже сьогодні о 18.00.

Динамо та Шахтёр завершать програму 11-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Шахтар

Недiля, 27 жовтня, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

А от і класико. Дві команди, які безроздільно забирають собі чемпіонський трофей останні 30 років, проведуть черговий поєдинок. Зрозуміло, він буде виключно важливий у чемпіонських перегонах (як і майже завжди), звичайно ж, сили майже рівні (як і майже завжди), звичайно ж, можна чекати дуже емоційну і гарячу гру (як і взагалі завжди).

Компанія FAVBET вважає, що у Динамо більше шансів на перемогу в майбутньому матчі: вона оцінюється коефіцієнтом 2.29, а вікторія "гірників" — 3.25. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.40. Матчі "Українського класичного" часто бувають результативними, тому, якщо ви вирішите поставити на те, що обидві команди заб'ють — коефіцієнт буде 1.85.

Цього разу значно відстає від лідера Шахтар. “Гірники” взагалі йдуть четвертими: навіть для 11 туру це низько, а для команди, яка під час війни кидається восьмизначними сумами в євро, просто неприпустимо. Пушич викликає до себе дедалі більше запитань: він чудово відпрацював той шмат сезону, коли перейняв команду після передсезонної підготовки ван Леувена, але зараз все більше і більше схоже, що тоді він просто виступив “добрим поліцейським”, другом гравців після суворої передсезонної підготовки , яку заклав голландець.

Зараз, після передсезонної підготовки Пушича, Шахтар дуже поганий на м'ячі. Він губиться під пресингом, дає створювати будь-якому супернику безліч моментів – і, як наслідок, вiд далеко не бездоганного Динамо відстає вже на 6 очок. Програти ще й сьогодні – це, на мій погляд, дорiвнює “здати чемпіонський титул”. Так, навіть до екватора сезону.

Так категорично доводиться судити тому, що за Шовковського Динамо штампує перемоги цілком впевнено. Вони не вражають грою – навіть такий, дуже проблемний Шахтар цього сезону видав, мабуть, більш видовищні матчі з Ворсклою (5:0) та ЛНЗ (5:1). Але кияни набагато стабільніші. Можна сказати, що цього сезону УПЛ вони не допустили жодного провалу, навіть гра з Рухом була скоріше стрибком суперника вище за голову. Саме тому 9 очок фори виглядають непереборною перешкодою з таким Динамо – кияни вкрай рідко втрачають очки.

Кадри вирішують все

Від Шахтаря потрібно показати максимум і виграти, щоб скоротити відставання – а Динамо, швидше, влаштує і нічия. І цікаво, що перед класичним Шовковський наважився поставити дублюючий склад на матч єврокубків. Проти самої Роми з перших хвилин вийшли Нещерет, Андрієвський та інші дублери – та й Шовковський на прес-конференції нічого не приховував: “Безумовно, внесла корективи майбутня гра з Шахтарем у чемпіонаті України у найближчу неділю. Ми враховували це, коли визначалися зі стартовим складом на сьогоднішню гру”.

Шахтар, звісно, ​​грав проти Арсеналу основою. Це був, як не дивно, настільки ж невдалий (обидві команди програли 0:1) поєдинок, але всі лідери, очевидно, витратили проти “канонірів” більше сил, ніж лідери Шахтаря проти “вовків”. Це створює перевагу для Динамо – як мінімум у контексті гри наприкінці матчу.

З іншого боку, якщо Палкін каже, що Судаков коштує набагато більше 40 млн євро і потрапив на радари самого Ман Сіті, то лідер, напевно, повинен показувати себе не тільки проти ЛНЗ. Після того, як Криськів виграв конкуренцію у Степаненка, головна інтрига, мабуть, торкається завершувача. Пушич більше довіряє Сікану, але в масці той зовсім не вражає – можливо, вона заважає грати. З іншого боку, у Траоре в принципі за весь сезон у Шахтарі один гол, і той Оболоні – тож позицію, мабуть, можна визнати в принципі проблемною.

У Динамо, напевно, все просто: грають тi, хто не грав против Роми.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може 100-й раз на виїзді зіграти внічию в історії Чемпіонату.

Динамо на своєму полі не програє впродовж 14-ти ігор: 12 перемог та 2 нічиї. Востаннє динамівці програвали вдома в УПЛ саме Шахтарю — 3 листопада 2023 року (0:1).

Загальна безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 11 ігор: 10 перемог та нічия.

Гольовий серіал Шахтаря триває в УПЛ 8 ігор — 21 гол.

30-й матч Шахтаря при Маріно Пушичу в Чемпіонаті.

110-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 15-й — Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Дмитро Криськів, 10-й — Єгор Назарина (усі — Шахтар), Микола Михайленко (Динамо).

100-й матч в УПЛ може провести Юхим Конопля, Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

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