Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 11-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 27 жовтня.

“Класичному” ми присвятили окремий анонс.

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ЗОРЯ

НЕДIЛЯ, 27 ЖОВТНЯ, 13:00. “ЛIВИЙ БЕРЕГ”, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Будні Лівого Берега чудово відображають, у якій особливій лізі він грає. Кияни не забивають уже п'ять турів, але при цьому лише покращують свої позиції! Дві нульові нічиї, два очки – і відставання від Ворскли, наприклад, за цей час лише скоротили. Сьогодні, суто теоретично, можуть і наздогнати полтавців, і забивати для цього зовсім не обов'язково. Досить і нульової нічиєї, за умови поразки Ворскли.

Щоправда, нічия не така ймовірна – якщо звернути увагу, що їхній суперник зберігає один з останніх нулів у таблиці. Перемоги Інгульця, поразки першої трійки, нічиї Зорі – це останні нулі, що залишились у таблиці сезону; Бартулович, як і Коваль раніше, безкомпромісний. Що ж, 4 перемоги та 6 поразок принесли більше очок, ніж принесли б навіть 10 нічиїх – тож, можливо, ця тактика й виправдовує себе.

Немає жодних сумнівів, що Лівий Берег і проти Зорі піде в глибоку оборону – питання, наскільки він зможе реалізувати свій план цього разу. Атака у луганчан все-таки дуже солідна: вони й раніше забивали багато, а тут ще й Будківський увійшов як влитий, почав забивати з перших матчів... Загалом, Зоря битиметься у стіну, а Лівий Берег намагатиметься її всіма способами обмежити.

Орієнтовні склади

Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал — Співаков, Дедух — І. Когут, Синиця, Сідней — Сухоручко.

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик, Антюх — Горбач, Будківський

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна серія Зорі триває в Чемпіонаті 12 ігор: 4 перемоги та 8 поразок.

Безвиграшний серіал Лівого Берегу в Чемпіонаті триває 5 ігор: 2 нічиї та 2 поразки.

Лівий Берег не забиває голів в УПЛ впродовж 453-х хвилин.

Два попередніх матчах Лівого Берега завершилися без забитих та пропущених голів.

15-й матч Віталія Первака біля керма Лівого Берега у всіх турнірах.

Підопічні Младена Бартуловіча з різних клубів внічию в УПЛ ще не грали — в 9-ти матчах: 4 перемоги та 5 поразок.

45-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський (Зоря).

Обидва воротарі Микита Турбаєвський (Зоря) та Максим Механів (Лівий Берег) з початку Чемпіонату виступають без замін.

прогноз 0:1

ВЕРЕС — ВОРСКЛА

НЕДIЛЯ, 27 ЖОВТНЯ, 15:30. “АВАНГАРД”, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Ну а анонс цієї гри, за всієї поваги до Вереса, хочеться присвятити зміні тренера у Ворсклі. Сергій Долганський, безумовно, велика людина і для українського футболу загалом, і для полтавців зокрема, але 12-те місце, на якому він залишив Ворсклу, – це низько за будь-якого рівня заслуженості. Гірше за будь-які результати було те відчуття застою, в якому рік за роком жила футбольна Полтава: поки Полісся, Рух, Кривбас розвивалися, Ворскла пливла за течією.

Що ж, тепер вони реагують на це поверненням Максимова, який успішно працював у Полтаві до повномасштабного вторгнення, і деякі розумники вже вирішили з цього приводу процитувати Платона.

“Не можна увійти двічі в ту саму річку” – вираз, який 99% сучасних людей розуміють неправильно. Автор цієї цитати мав на увазі, що річка змінюється: через те, що рухається, вона кожну секунду стає іншою, і вдруге ти входиш уже в іншу річку. Жодної заборони Платон у цю цитату не вкладав. Звичайно ж, Ворскла – воістину, як річка – дуже сильно змінилася за останні три роки, але це не означає, що Максимов до цього не готовий. Він і сам ці три роки працював в Україні, і всі контексти розуміє не гірше за Долганського.

У цієї Ворскли є Кане, Нестеренко, Ієде і ще кілька дуже непоганих опцій в атаці. Вона має академію, яка завжди ставилася до найсильніших у країні: зовсім недавно продали Різника в Шахтар, і той же Нестеренко може піти на нове підвищення. Ця Ворскла, зрештою, має бюджет і рідкісну для сучасної України стабільність – і всього цього більш ніж достатньо, щоб грати цікавіше і боротися не за невиліт, а за щось більше.

Загалом, очікування від призначення Максимова великі. Інше питання, що чогось вимагати від Юрія Вільовича можна буде з наступного року – а Верес сьогодні, мабуть, все одно виглядає фаворитом гри.

Орієнтовні склади

Верес: Когут — Морозко, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Годя, Дахновський — Мрвальєвич

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Бацула — Хрипчук, Скляр, Челядін — Кане, Ієде, Нестеренко

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може забити 900-й гол в історії Чемпіонату (ще 1 м’яч).

Верес може здобути 50-ту перемогу в УПЛ.

Гольова клубна рекордна серія Вереса триває 7 ігор — 9 голів.

Загальна безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 7 ігор: 3 нічиї та 4 поразки, а гостьова — 6 матчі: 2 нічиї та 4 поразки.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко, 15-й — Олександр Скляр (обидва — Ворскла), 10-й — Дмитро Кльоц, Владислав Шарай (обидва — Верес).

100-й матч в УПЛ може провести Валерій Кучеров (Верес).

Руслан Степанюк (Верес) у минулому сезоні виступав саме за Ворсклу.