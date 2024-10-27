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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та луганська Зоря.

Київський Лівий Берег та луганська Зоря зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), використав із перших хвилин Астахова на правому фланзі оборони.

Младен Бартулович, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Слесаря та Волошина у півзахисті.

Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал, Сіднней — І. Когут, Співаков, Дедух, Синиця — Сухоручко.

Запасні: Сташків, Фастов, Дударенко, Самар, Косовський, Приходько, Банада, М. Когут, Галас, Непейпієв, Войцеховський, Кобзар.



Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Слесар, Волошин, Яцик, Горбач — Будківський.

Запасні: Сапутін, Тронтель, Гусєв, Кирюханцев, Нваезе, Мічин, Хахльов, Дришлюк, Кораблін, Вакула, Супряга.



Гра Лівий Берег — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.