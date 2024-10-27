Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та полтавська Ворскла.

Рівненський Верес та полтавська Ворскла зіграють на рівненському Авангарді в рамках одинадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після нічиєї проти одеського Чорноморця (1:1), використав із перших хвилин Куцію праворуч у захисті, тоді як Шарай розташується ліворуч в атаці, а Степанюк долучиться до пари нападників.

Юрій Максимов до свого першого стартового складу після повернення до клубу залучив Ковталюка до пари нападників.

Верес: Когут — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Шарай — Степанюк, Мрвальєвич.

Запасні: Ющишин, Кожухар, Протасевич, Чечер, Мельник, Кучеров, Баран, Дахновський, Нонго, Годя, Гайдучик.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Чорноморець — Кане, Скляр, Челядін, Бацула — Ієде, Ковталюк.

Запасні: Домолега, Корнієнко, Ндукве, Кулаковський, Островський, Ізотов, Нестеренко.



Гра Верес — Ворскла почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.