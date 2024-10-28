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Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Шахтаря.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо на власному полі зіграло внічию проти донецького Шахтаря в Класичному.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак поділився враженнями від побаченого на полі.

"Якщо брати по першому тайму, то нам усе важкувато давалось. Плюс далась узнаки травма Попова

У другому таймі, особливо після червоної картки у Шахтаря, ми зобов’язані були дотискати їх, але вже як є. Нічия зараз для нас також є позитивним результатом, якщо виходити з турнірної таблиці.

Ми були готовими, враховуючи, що в них було на два дні відпочинку більше порівняно з нами, тому вони були свіжішими, а ми — трохи втомленими. Плюс їм на даний момент потрібно більше було перемагати, тому так гра й складалась.

Звичайно, що тільки два дні відпочинку вплинули на гру. Ми тільки вчора приїхали до Києва, відразу вирушили на базу на заїзд. Ввечері мали тренування — тобто, мали лише кілька годин на відпочинок.

За кілька днів відчувалося, що це Класичне, справжнє дербі. Усі перебували в очікуванні, був ажіотаж довкола поєдинку. Сьогодні атмосфера була класною.

Настанови тренера під час перерви були наступні — продовжувати грати, знайти свій момент, забити гол та здобути перемогу. Але гра склалась так, що ми на початку другого тайму пропустили. Потім червона картка, після якої, звичайно, стало легше, оскільки вони відійшли назад, повністю віддали нам ініціативу. Через це ми змогли проявити себе більше й краще, аніж це було в першому таймі.

Нічия — позитивний результат для нас, судячи з того, як розвивались події на полі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє домашній матч проти петровського Інгульця.