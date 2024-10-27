Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 жовтня 2024 року.
Динамо - Шахтар, фото: УПЛ
27 жовтня 2024, 20:39
Динамо Київ витягнуло на нічию запекле Класичне проти Шахтаря.
Вилучення в складі команди Маріно Пушича змінило хід подій на користь колектив Олександра Шовковського.
Огляд матчу:
Динамо Київ — Шахтар 1:1
Голи: Караваєв, 87 — Бондар, 48
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 83), Попов (Біловар, 16), Михавко, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Герреро, 65) — Брагару (Волошин, 46), Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Степаненко, 67), Криськів, Судаков (Марлон, 89) — Зубков (Педріньйо да Сілва, 67), Сікан (Траоре, 76), Егіналду (Франьїч, 89).
Попередження: Андрієвський — Зубков, Педріньйо Азеведо
На 60-й хвилині був вилучений Дмитро Криськів (Шахтар) (грубе порушення).