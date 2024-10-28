Україна

Керманич Вересу прокоментував нічию в Рівному.

Напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес на власному полі зіграв унічию проти полтавської Ворскли (2:2).

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук поділився враженнями від побаченого на полі.

"Той факт, що ми не програємо п’ять матчів поспіль — це вже позитив. Але, хотілося б більше перемог. Тому, у цій серії є і певний негатив. Вважаю, що ми сьогодні більше втратили два очки, аніж здобули одне. Це домашня гра. І як би вона не розвивалася — ми не можемо бути задоволені нічиєю.

Чому так пізно змінили Яго на Валерія Кучерова? Якби він окрім асисту ще і гол забив, коли мав прекрасний шанс — ви б мене запитували, чому він зі старту не вийшов. Після фінального свистка легко оцінювати гру.

Кучеров якісно вийшов на заміну. Як і в матчі з Чорноморцем. Мене тішить, що гравці виходять на заміну з бажанням допомогти команді. Дуже добре ввійшов у гру Віталій Дахновський. Він дуже агресивно діяв, заробив вилучення для суперника. Молоді гравці: Михайло Протасевич і Дмитро Годя — теж добре проявили себе.

Гіо Куція? Його рідна позиція — шостий, або восьмий номер. Але в нас постійно випадає хтось із крайніх захисників. Михайло Протасевич — лише відновився, у Василя Гакмана — важка травма, Євгеній Морозко ніяк повноцінно вилікуватись не може. Вимушені закривати цю позицію іншими гравцям. Гіо — молодець. Він колись у спортшколі колись грав на цій позиції. І виглядав дуже кваліфіковано. Сподіваюсь, що його ушкодження — несерйозне і він зможе нам допомогти у наступних поєдинках.

Кубкова гра проти Оболоні? Для нас це важливий матч, хороший стимул для гравців і тренерського штабу. Тим паче, ми граємо вдома. Щодо ротації — звичайно, вона буде", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє гостьовий матч проти київської Оболоні.