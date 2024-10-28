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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 27 жовтня 2024 року.

Рівненський Верес у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги зіграв унічию проти полтавської Ворскли (2:2).

Команда Юрія Максимова прагнула агресивно розпочати виступи на чолі з новим тренером, але натомість наразилась на пенальті посеред першого тайму, після чого вже в другій половині гри мусила рятуватись від поразки.

У підсумку, Ворскла навіть наблизилась до перемоги в цій грі, однак відповідь від Вересу та вилучення одразу після неї зіпсували плани "зелено-білим".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Ворскла у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Верес — Ворскла 2:2

Голи: Мрвальєвич, 28 (пен.), Гайдучик, 86 — Ковталюк, 68, Корнієнко, 78

Верес: Когут — Куція (Протасевич, 76), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан (Дахновський, 61), Шарай — Степанюк (Годя, 75), Мрвальєвич (Гайдучик, 61).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек (Ізотов, 84), Чорноморець (Корнієнко, 46) — Кане, Скляр (Нестеренко, 90), Челядін, Бацула — Ієде (Ндукве, 46), Ковталюк.

Попередження: Куція, Гайдучик, Яго, Вовченко — Ієде.

На 87-й хвилині був вилучений Ігор Пердута (Ворскла) (грубе порушення).