Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 27 жовтня 2024 року.

Київський Лівий Берег у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги на власному полі поступився луганські Зорі (0:2).

Команди в боротьбі провели перший тайм зустрічі, який завершився доволі неоднозначним рішенням бригади арбітрів щодо призначення пенальті у ворота господарів.

А вже в другій половині гри "мужики" забили цілком у рамках правил і доволі ефектним чином — дальній постріл Олександра Яцика поставив крапку в цій дуелі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Зоря у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — Зоря 0:2

Голи: Будківський, 45+8 (пен.), Яцик, 50

Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал, Сіднней — І. Когут (Галас, 71), Співаков (Приходько, 46), Дедух, Синиця (Войцеховський, 85) — Сухоручко (Кобзар, 71).

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Кирюханцев, 46), Ескінья (Мічин, 46), Джордан, Вантух — Башич — Слесар (Тронтель, 84), Волошин (Дришлюк, 67), Яцик, Горбач (Супряга, 66) — Будківський.

Попередження: Синиця, Якимів — Ескінья, Кирюханцев, Джордан