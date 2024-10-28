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Голкіпер Оболоні прокоментував поразку від Карпат.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь поступилась львівським Карпатам на полі суперників.

Карпати — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "пивоварів" Олександр Рибка поділився враженнями від побаченого на полі.

"Авжеж я скучив за футболом, давно не грав. Тренерський штаб цього разу довірив мені місце у воротах. На жаль, пропустили один гол. Один удар у площину, і один гол. Не знаю. Треба подивитись момент. Тяжко було мені щось зробити, щоб виручити команду.

Але не будемо все перекладати на невдачу. Я вважаю, і тренер так сказав, що ми в першому таймі не виконали план на гру. У другому таймі вже трошки перелаштувалися і почали з’являтися моменти біля чужих воріт.

На жаль, начебто все робимо правильно. Ставлення до нашої справи правильне. Просто м’яч у чужі ворота не потрапляє.

Хотілося б, щоб хлопці не засмучувались. Бувають такі моменти, коли м’яч не йде, усі руки опускають. Вважаю, що цього не повинні робити. Треба рухатись до кінця.

Тренер сьогодні нам сьогодні в роздягальні сказав, що в нас вірить. Вірить у нас і керівництво команди, і президент. Я думаю, що все буде добре за належної роботи. Ми виберемось із цієї ситуації і будемо рухатись далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь зіграє домашній матч проти рівненського Вересу.