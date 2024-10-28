Україна

Форвард Оболоні прокоментував поразку від Карпат.

Київська Оболонь у рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги поступилась львівським Карпатам на полі суперників.

Карпати — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "пивоварів" Сергій Суханов поділився враженнями від побаченого на полі.

"Прикро програвати такий матч. Кажуть, нам щось не вдавалось у першому таймі. Після перерви головний тренер підказав нам, що робити. Ми на другий тайм вийшли більш заряджені, але не змогли забити. Прикро, що не реалізовуємо такі моменти, які ми створюємо. Треба над цим працювати.

Немає в нас жодного психологічного бар’єру. Просто потрібно спокійніше ставитись до цих моментів і їх реалізовувати. Немає ніякої там проблеми з психікою.

Я думаю, що ми награли на один м’яч 100%, але маємо те, що маємо. Будемо вилазити з цієї ями всі разом.

План був на гру наступний — забити швидкий гол. Як бачите, натомість ми пропустили. Ми помилялись у простих ситуаціях. Утрачали м’ячі необдумано, я не знаю, як це ще назвати. У нас багато чого не виходило в простих ситуаціях. Те, що ми планували, ми це не виконали у першому таймі.

Звісно, ніхто не збирається здаватись. Я ще раз повторюю — ми будемо всі разом вилазити з цієї ями. Ми в це віримо. Десь не за горами прийдуть до нас результати. Буде свято на нашій стороні, як то кажуть", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь зіграє домашній матч проти рівненського Вересу.