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Керманич Оболоні прокоментував поразку від Карпат.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь поступилась львівським Карпатам на полі суперників.

Карпати — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко поділився враженнями від побаченого на полі.

"Звісно, ми засмучені. Я не задоволений діями гравців. Гра розділилась на перший та другий тайми.

У першій половині зустрічі Карпати зруйнували наші плани. Дуже часто ми втрачали прості м’ячі, десь забракло агресії. Десь забракло агресії на перших хвилинах, коли ми створили стовідсотковий момент. Далі в нас були проблеми через дії Карпат.

Другим таймом я задоволений. Ми перебудувались на більш агресивну схему. Тоді вже ми змусили карпатівців помилятися в простих ситуаціях. Я казав гравцям, що мені потрібна така Оболонь, яка була впродовж останніх 25 хвилин. Тоді все буде добре.

Повільний другий тайм? Це питання до Карпат. Але між нами був день різниці на відновлення. Не бачу в цьому великої проблеми. Є час відновитись. Звісно, могло скластись таке враження. У другому таймі Карпати були менш активними, навіть Олександр Рибка замерз.

Звичайно, ми хочемо перемагати у Кубку, але нам потрібно більше зосередитись на чемпіонаті. Гра на Кубок є для нас важливою, ми будемо виходити та перемагати. Проте основний акцент у нас на чемпіонаті.

Безперечно, ми прагнемо піднятись вище в турнірній таблиці. Я казав, що ця Оболонь — зовсім інша команда. У тактичному плані, в розумінні гри. Гравці розуміють мої вимоги і я дуже задоволений прогресом команди. Але нам є, над чим працювати.

Хочеться кращого, але роботи вдосталь. Є проблеми. Гравці ставляться з великою повагою до тренувального процесу, виконують наші вимоги. Ми будемо кращими, я впевнений. Навесні ми побачимо, де опинимось у турнірній таблиці.

Ми гратимемо, будемо боротись до кінця. Ми плануємо залишитись в УПЛ", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь зіграє домашній матч проти рівненського Вересу.