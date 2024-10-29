Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 29 жовтня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25 на Арені Львів зустрілися місцеві Рух і Карпати.

Протягом першого тайму поєдинку команди не порадували вболівальників голами. У другій половині матчу Денис Підгурський вивів уперед номінальних господарів поля. Більше голів не було, тож фінальний свисток зафіксував вихід колективу Віталія Пономарьова до наступного раунду турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Карпати в рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25:

Рух — Карпати 1:0

Гол: Підгурський, 79



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор (Притула, 90+3), Слюсар (Підгурський, 76), Пастух — Квасниця (Клайвер, 60), Краснопір (Климчук, 76), Карабін (Руніч, 90+3).



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Чачуа (Клименко, 87), Альварес, Бруніньйо (Векляк, 90+3) — Стеніо (Костенко, 83), Ігор (Устименко, 83), Очеретько (Шах, 82).



Попередження: Климчук — Адамюк, Мірошніченко