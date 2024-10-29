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Спеціаліст дав свій коментар після перемоги над Карпатами в Кубку України.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов поділився своїми думками за підсумками поєдинку з Карпатами в 1/8 фіналу Кубка України, передає офіційний сайт "жовто-чорних".

Рух — Карпати 1:0 Відео гола та огляд матчу 29.10.2024

Підопічним 49-річного спеціаліста вдалося взяти реванш за поразку від "зелено-білих" у чемпіонаті (0:1) та вийти до наступного раунду турніру.

"Будь-яка перемога — приємна. Зараз Рух був не в найкращому стані, адже не все в нас виходило так, як ми того хотіли. Тож я вдячний всій команді, що нам вдалося здобути цю важливу перемогу.

Попередні невдалі матчі — моя провина, а не футболістів. Не всі розуміють, як розвивається команда. Ютубери та журналісти розповідають, як має грати Рух. Але багато хто забуває, що середній вік наших гравців — 21,5 роки. Я не бачив в Україні таких молодих команд в порівнянні з іншими суперниками. На наших футболістів створюється зайвий тиск і я хочу подякувати хлопцям за те, що вони з цим тиском впорались.

Я задоволений реакцією хлопців на попередні невдачі. Команда продемонструвала характер. Давно знаю цих гравців і дуже гордий, що маю змогу працювати з такими якісними футболістами й можу на них покластись. 95% цих хлопців — вихованці західного регіону. І на юнацькому рівні, і на професійному, я вірив у них. Деякі з наших гравців мають потенціал грати за збірну України, а частина футболістів вже викликається у молодіжну збірну України.

У всіх ігрових аспектах Рух був кращим за Карпати. Ми внесли корективи в свою гру після попередньої нашої зустрічі, але не відійшли від своїх ігрових принципів. В чемпіонаті ми грали в схожому стилі, але тоді включився момент психології. Сталась помилка при стандарті й гравець не дограв епізод до кінця, коли суперник забив гол. Тоді хлопці перегоріли, а у кубковому матчі вони вийшли на поле розкутішими і грали впевненіше. Головне, продовжувати рухатись у тому напрямку, який ми вибрали, й слідували своїй стратегії. Гравці Руху будуть розвиватись і тоді в клубу все буде добре.

Це не найважливіша моя перемога як тренера, адже як я вже зазначав, для мене важливим є кожен матч. Карпати такий же суперник для нас, як й інші команди. Але перемога в кубку важлива тим, що тут все залежить від одного матчу, тоді як у чемпіонаті є можливість виправити ситуацію в наступних іграх. Щодо Кубка України, то у Руху немає задачі на цей турнір, адже ми граємо від гри до гри й в кожному матчі маємо боротись за перемогу", — заявив Пономарьов.

Зазначимо, що завтра, 30 жовтня, відбудуться інші сім матчів 1/8 фіналу Кубка України.