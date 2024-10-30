Україна

Слідкуйте за поєдинком Кубку України на Football.ua.

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться черговий матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому команда Другої ліги Пробій прийматиме чернівецьку Буковину з Першої ліги.

Кубковий поєдинок відбудеться у містечку Городенка на стадіоні Пробій-Арена. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Пробій — Буковина:

Після 12 ігор Пробій очолює Групу А у Другій лізі, набравши 26 очок, а у Буковини 17 балів після 12 матчів та третє місце у Групі А у Першій лізі.