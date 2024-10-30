Чернівецька команда стала другим чвертьфіналістом турніру.
Гравці Буковини, ФК Буковина
30 жовтня 2024, 14:17
У матчі 1/8 фіналу Кубку України чернівецька Буковина в гостях мінімально обіграла Пробій із рахунком 1:0.
Єдиного та переможного гола було забито на 88 хвилині, а його автором став Богдан Бойчук, який у падінні головою пробив по воротах суперника після подачі з лівого флангу.
Таким чином Буковина стала другим чвертьфіналістом турніру після львівського Руху.
Пробій — Буковина 0:1
Гол: Бойчук, 88.
Пробій: Піцан, Гук, Радульський, Феліпович, Я. Пархуць, Борисевич, Харук, Волошинович, Дмитрук (Іваничук, 58), Сондей, Оринчак.
Буковина: Каневцев, Безуглий, Гірний (Андрейчук, 46), Глущук, Голуб, Гончарук, Кілєвий (Бодня, 46), Лопирьонок, Морговський, Хамелюк (Бойчук, 74), Шинкаренко.
Попередження: Оринчак, Харук, Гук — Шинкаренко, Бодня, Глущук, Андрейчук.