Україна

Чернівецька команда стала другим чвертьфіналістом турніру.

У матчі 1/8 фіналу Кубку України чернівецька Буковина в гостях мінімально обіграла Пробій із рахунком 1:0.

Єдиного та переможного гола було забито на 88 хвилині, а його автором став Богдан Бойчук, який у падінні головою пробив по воротах суперника після подачі з лівого флангу.

Таким чином Буковина стала другим чвертьфіналістом турніру після львівського Руху.

Пробій — Буковина 0:1

Гол: Бойчук, 88.

Пробій: Піцан, Гук, Радульський, Феліпович, Я. Пархуць, Борисевич, Харук, Волошинович, Дмитрук (Іваничук, 58), Сондей, Оринчак.

Буковина: Каневцев, Безуглий, Гірний (Андрейчук, 46), Глущук, Голуб, Гончарук, Кілєвий (Бодня, 46), Лопирьонок, Морговський, Хамелюк (Бойчук, 74), Шинкаренко.

Попередження: Оринчак, Харук, Гук — Шинкаренко, Бодня, Глущук, Андрейчук.