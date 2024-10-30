Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють донецький Шахтар та луганська Зоря.

Донецький Шахтар та луганська Зоря зіграють на Арені Львів у 1/8 фіналу Кубка України.

Маріно Пушич, після нічиєї проти київського Динамо (1:1), залучив до стартового складу Вінісіуса, Франьїча та Азарові в лінії оборони, тоді як Степаненко зіграє в опорній зоні, а Педріньйо да Сілва, Марлон та Кевін розташуються під нападником Траоре.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над київським Лівим Берегом (2:0), використав із перших хвилин Кирюханцева та Мічина в півзахисті, тоді як Супряга очолить атаку.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Степаненко — Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Марлон, Кевін — Траоре.

Запасні: Фесюн, Егіналду, Судаков, Зубков, Педріньйо Азеведо, Сікан, Грам, Глущенко, Матвієнко, Конопля, Назарина, Невертон.



Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев, Мічин, Яцик, Слесар — Супряга.

Запасні: Сапутін, Косовський, Тронтель, Нваезе, Гусєв, Горбач, Вакула, Кораблін, Дришлюк, Волошин, Будківський.



Гра Шахтар — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.