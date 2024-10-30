Україна

Керманич Динамо Київ висловився про вихід своєї команди до чвертьфіналу Кубка України.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо в овертаймах вирвало путівку до чвертьфіналу в полтавської Ворскли, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Вітаю уболівальників команди з перемогою та виходом до наступного раунду Кубка України. Ми чудово розуміли, що буде непросто, зважаючи на обставити, про які я багато говорив після матчу з Шахтарем, тож зараз не хочу повторюватися.

Ви бачили, що сьогодні у нас був повністю змінений склад – ми зробили ротацію і з урахуванням минулого матчу з Шахтарем, і наступного. Ми це робили свідомо й дали можливість зіграти багатьом футболістам. Вийшло так, що довелося грати 120 хвилин, хлопці отримали додаткове навантаження. Та головне, що ми вирішили завдання та вийшли до наступного раунду.

Дебютний гол Герреро за Динамо? Думаю, для нападника завжди важливо забивати та відчувати такі моменти. Він плідно попрацював, чіплявся за м’ячі – це саме те, що ми від нього очікуємо. Загалом, з одинадцятиметрової позначки міг пробити будь-який наш гравець", — цитує слова Олександра Шовковського офіційний сайт Динамо.

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