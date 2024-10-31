Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 30 жовтня 2024 року.
Шахтар — Зоря
31 жовтня 2024, 00:22
У рамках 1/8 фіналу Кубка України донецький Шахтар мінімально здолав луганську Зорю та пробився до наступного раунду турніру.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні відзначився Лассіна Траоре, а після вилучення у складі "мужиків" Габріеля Ескіньї на 80-ій хвилині в луганський колектив остаточно втратив надії на отримання путівки до чвертьфіналу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Зоря в рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25:
Шахтар — Зоря 1:0
Гол: Траоре, 21
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Степаненко (Судаков, 66) — Педріньйо да Сілва (Зубков, 71), Бондаренко (Назарина, 89), Марлон, Кевін (Невертон, 89) — Траоре (Сікан, 66).
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Тронтель, 84), Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев (Горбач, 63), Мічин (Дришлюк, 71), Яцик, Слесар (Волошин, 84) — Супряга (Будківський, 63).
Попередження: Франьїч — Слесар
На 80-й хвилині був вилучений Габріель Ескінья (Зоря) (грубе порушення).