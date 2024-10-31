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Керманич Шахтаря прокоментував кубкову перемогу над Зорею.

Напередодні донецький Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України на Арені Львів обіграв луганську Зорю.

Шахтар — Зоря 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ команди.

"Звісно, я задоволений не всією грою, тому що було кілька моментів, де ми могли діяти краще, особливо у володінні м’ячем. Але я також побачив багато хороших моментів із боку команди та вважаю, що ми створили достатньо нагод із цих моментів, аби завершити гру раніше.

Це не так легко зробити, коли матч відбувається посеред тижня, але це кубковий поєдинок, і треба мати дуже гарну організацію. На мою думку, ми були дуже організованими в захисті — вони мали, можливо, одну нагоду в завершальній фазі.

Загалом, я був дуже задоволений, вважаю, ми гідно зіграли, заслужили перемогу, але я також погоджуюсь, що були деякі моменти та періоди під час матчу, де ми мали зробити більше та проходити до останньої третини. Загалом скажу так: це кубковий матч, у Кубку дуже важливо перемагати, і, на мою думку, того, як ми грали, було більш ніж достатньо, щоб це зробити та пройти далі.

Мені досі трішки важче говорити українською, аніж її розуміти. Маю бути чесним, зараз такий напружений період для нас, що в мене насправді немає достатньо часу, щоб брати уроки та більше цим займатись. Але я розумію майже все, що ви мені кажете.

Ми маємо хороший склад, усі цілком віддані грі. І ви бачите, що потрібно мати багато футболістів — і нам дійсно потрібно багато футболістів, — щоб брати участь у цих трьох змаганнях. Це важкий графік, дуже важкий, із великою кількістю матчів. І я був дуже радий, що ми змогли дати відпочити певним гравцям, які наразі взяли участь у багатьох поєдинках.

І хлопці, які виходили сьогодні, дуже гідно попрацювали, тож я дуже радий це бачити. Як я завжди кажу, ми маємо не тільки 11 гравців у складі — у нас 20 – 22 футболісти, які віддані справі й можуть грати. Тому було приємно бачити сьогодні, що вони всі віддавалися на полі, були дисциплінованими більшість часу, виконуючи свої дії. Тож це добре для нас.

Важко, але ми також є підготовленою командою, дуже підготовленою, і не тільки хлопці, які багато грали, але й інші. Вони працюють дуже багато і дуже старанно на кожному тренуванні — для мене велика радість спостерігати за цим. Це похвала для моєї команди.

І ще важливо додати: коли ви бачите наш стиль гри — і сьогодні насправді був саме цей стиль гри, — усі розуміють його та намагаються виконати своє завдання, і це те, як ми тренуємось, тому теж приємно це бачити. Є стабільність у складі команди, стилі гри, виконанні завдань, енергії та інтенсивності.

Для хлопців, які не грали довгий час, не завжди легко вхопити цю інтенсивність, вони потребують більше часу, щоб увійти в процес. Але, як я казав, я хвалю їх за зусилля та ставлення сьогодні.

Перед кожною грою ми маємо майже однаковий графік, і це завжди наче зіткнення з реальністю — дуже зворушує бачити людей, відчувати людей. Я завжди дуже співпереживаю їм. І я маю сказати чесно: я майже завжди маю сльози на очах у такий момент.

Зіткнення із ситуацією в країні, стражданнями людей — це важкий момент, це важко для мене і для інших людей, що мене оточують, але особливо для мене. Я намагаюсь дарувати радість і тепло під час спілкування, я завжди підходжу до них, щоб потиснути руку й подякувати за те, що вони з нами та розпочинають матч. Як цей молодий хлопчик цього вечора, який не хотів іти, це дуже зворушує.

Я радий, що ми це робимо, щоб дати людям можливість відвідати матч і бути присутніми в цей момент, насправді, щоб дати їм момент радості в їх житті, що зараз дуже складно. Це зворушливо для мене.

Не зовсім гарна практика — грати два матчі поспіль у два дні на одній арені. Це не є нормою. Стан поля був незадовільним. Я знаю це, адже ми раніше проводили на ньому кілька тренувань. Це не на користь газону. Зазвичай тут гарна якість поля, так було досить довго, але сьогодні я побачив протилежне. Я раніше за свою кар’єру не бачив, щоб проводили матчі на одному полі два дні поспіль, а я вже досить довго працюю тренером.

Я дійсно зробив досить значну ротацію, проте голкіпера зараз не міняв, тому що під час останньої паузи на матчі збірних нам не вдалося знайти суперника, аби провести додатковий спаринг. Я задоволений станом Кіріла Фесюна, нашого другого голкіпера, мені дуже подобається, як працюють на тренуваннях усі наші голкіпери, можна побачити в них багато потенціалу.

Але я вирішив, що в цій грі має брати участь воротар, який уже увійшов у відповідний ритм. Ми і так поміняли багато гравців, тому хотілося залишити певну стабільність, як у випадку з Бондарем та Бондаренком. Можна легко всіх поміняти, але це несправедливо до гравців, які тільки втягуються. Потрібні стабільні футболісти, що вже мають гарну форму, перебувають у своєму нормальному ритмі, тож я намагаюся знайти баланс, щоб допомогти іншим хлопцям показати гарну гру.

Я вважаю, що Різник довів це через білдап та чудовий сейв наприкінці зустрічі. У цьому і причина. Думаю, я зробив правильний вибір.

І хочу відзначити наших тренерів воротарів — Пятова та Раймонда, які майстерно працюють із хлопцями. У нас є кілька молодих голкіперів, які мають зробити крок уперед, і я бачу їх розвиток щодня. Це чудові результати.

І ще. Сьогодні вранці говорив із сином Дарійо Срни — дуже розумний хлопець. Я спитав у нього пораду на цю гру, на що він відповів: "Містере, тікі-така та баланс". Чудова порада!", — заявив боснійський фахівець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе вдома проти одеського Чорноморця в рамках чемпіонату.