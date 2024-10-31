Україна

Керманич Вересу прокоментував кубкову перемогу над Оболонню.

Напередодні рівненський Верес в 1/8 фіналу Кубка України на власному полі в овертаймі обіграв київську Оболонь (2:1).

Після завершення гри в.о. головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ команди.

"Зараз ми усі емоційно виснажені, але задоволені. Ми пройшли до чвертьфіналу. Наша команда мала на день менше часу для підготовки та відпочинку. Це було певною проблемою, яку ми вирішили. Бо витримали 120 хвилин. Добре, що гра розпочиналася ввечері — ми мали додаткові декілька годин для відпочинку.

Добре, що наступна гра в понеділок. Думаю, функціонально ми зможемо відновитися. Я більше хвилююся за емоційний стан. Бо коли ти віддаєш занадто багато емоцій — кількість днів між іграми вже не така важлива. Тому нам важливо відновитись емоційно. Наступна гра з Оболонню точно не буде легшою.

Чи під силу Вересу пройти до півфіналу? Багато залежатиме від результатів жеребкування. Але наша команда має характер. Наступна кубкова гра відбудеться навесні. Я вірю, що ми станемо ще сильнішими. І це Кубок. Тут можливі несподіванки. Тому я вірю в нашу команду.

Із ким хотів би зіграти у чвертьфіналі? Із одного боку ми завжди прагнемо грати з найсильнішими суперниками. Із іншого — розуміємо, що рівень Шахтаря і Динамо набагато вищий. Відповім дипломатично: у чвертьфіналі хотілося б зіграти проти суперника, якого ми подолаємо.

Щодо форми Руслана Степанюка. Ми багато з ним спілкуємось. Це зрілий гравець, але і він відчуває вагу відповідальності. Сьогоднішній гол має окрилити його. Він залежний від голів, від результативних передач. Цей м’яч повинен допомогти йому стати ще кращим. Він вже робить колосальну роботу поза полем. Він величезну роль відіграє у формуванні нашого командного менталітету. За це ми йому дуже вдячні", — заявив український фахівець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе вдома проти одеського Чорноморця в рамках чемпіонату.