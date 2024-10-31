Україна

Керманич Оболоні прокоментував кубкову поразку від Вересу.

Напередодні київська Оболонь в 1/8 фіналу Кубка України в овертаймі поступилась рівненському Вересу на полі суперників (1:2).

Після завершення гри асистент головного тренера "пивоварів" Микола Гібалюк прокоментував виступ команди.

"Для нас усі ігри важливі. Хочемо вигравати. І в Кубку теж хотіли пройти далі. Так, провели певну ротацію. Але завдання було те саме — перемогти і пройти далі.

Забили гол. Потім одна помилка призвела до того, що ми пропустили. Не розібрались захисники. Далі було курйозне вилучення. І десь гра пішла під диктування Вереса.

Ми говорили з Павлом Лук’янчуком. Він сказав, що просто шукав варіанти, куди вкинути м’яч. Яке затягування часу? Але суддя вирішив по-іншому.

Функціонально — ми зараз всі в однакових умовах. Головне, що всі здорові. Думаю, ми встигнемо відновитись до наступної домашньої гри", — заявив український фахівець.

Наступний матч київська Оболонь проведе в гостях проти того ж таки рівненського Вересу в рамках чемпіонату.