Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 12 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч київським Динамо та Інгульцем обслуговуватиме Олексій Деревінський, а за систему ВАР відповідатиме Микола Балакін.

Поєдинок між донецьким Шахтарем та одеським Чорноморцем довірили Дмитру Панчишину, якому із системою ВАР допоможе Віктор Копієвський.

УПЛ. 12 тур

2 листопада, субота

15:30 Карпати – Лівий Берег. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

18:00 Шахтар – Чорноморець. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

3 листопада, неділя

13:00 Ворскла – Колос. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

15:30 Олександрія – Полісся. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Роман Блавацький (Львів).

18:00 Динамо – Інгулець. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький), VAR – Микола Балакін (Київська область).

4 листопада, понеділок

13:00 Оболонь – Верес. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси)

15:30 Кривбас – Рух. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Андрій Коваленко (Полтава)

18:00 Зоря – ЛНЗ. Арбітр – Сергій Задіран (Київська область), VAR – Денис Рєзніков (Кам’янське).

Після 10 ігор Динамо та Олександрія лідирують в УПЛ, набравши по 26 очок. Трійку найкращих замикає Полісся – 22 очки, що на два більше, ніж у Шахтаря.