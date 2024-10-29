Україна

Матчі майбутнього туру чемпіонату України були поділені на чотири дні.

Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів 14 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Матчі майбутнього туру були поділені на чотири дні.

14 тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між львівськими Карпатами та Колосом з Ковалівки, а закінчиться у понеділок зустріччю Полісся — Зоря.

14 тур

22 листопада, п’ятниця

Карпати — Колос 18:00

23 листопада, субота

Ворскла — ЛНЗ 13:00

Динамо — Чорноморець 15:30

Інгулець — Шахтар 18:00

24 листопада, неділя

Оболонь — Кривбас 13:00

Верес — Олександрія 15:30

Рух — Лівий Берег 18:00

25 листопада, понеділок

Полісся — Зоря 18:00

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки 11 туру української Прем'єр-ліги.