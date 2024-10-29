Матчі майбутнього туру чемпіонату України були поділені на чотири дні.
Динамо Київ - Чорноморець, UA-Футбол
29 жовтня 2024, 10:21
Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів 14 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Матчі майбутнього туру були поділені на чотири дні.
14 тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між львівськими Карпатами та Колосом з Ковалівки, а закінчиться у понеділок зустріччю Полісся — Зоря.
14 тур
22 листопада, п’ятниця
Карпати — Колос 18:00
23 листопада, субота
Ворскла — ЛНЗ 13:00
Динамо — Чорноморець 15:30
Інгулець — Шахтар 18:00
24 листопада, неділя
Оболонь — Кривбас 13:00
Верес — Олександрія 15:30
Рух — Лівий Берег 18:00
25 листопада, понеділок
Полісся — Зоря 18:00
Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки 11 туру української Прем'єр-ліги.