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Ігор Наболотний поділився своїми думками після виходу клубу до чвертьфіналу Кубку України.

Директор Буковини Ігор Наболотний прокоментував перемогу Буковини у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Пробія (1:0).

"Звичайно, були деякі хвилювання перед кубковим матчем. Буковина опинилася в непростій ситуації, тому хотілося після серії з п’яти поєдинків без перемог нарешті досягнути позитивного результату. Вихід у чвертьфінал Кубка України – історичний момент для всієї Буковини, для міста Чернівці, адже нашій команді вдалося вперше пробитися до цієї стадії змагань. Звичайно, дуже приємно бути причетним до таких історичних подій.

Буковина протистояла дуже хорошій команді. Пробій — лідер Другої ліги, дуже досвідчена та амбіційна команда. Гадаю, що їм вдасться за підсумками поточного сезону завоювати путівку в Першу лігу. Відповідно ми розуміли, що матч у Городенці буде важким, легкої прогулянки ніхто і не очікував.

Побажання щодо наступного кубкового суперника? Звичайно, хотілося б зіграти з топклубом – Динамо чи Шахтарем. У клубі деякі люди прогнозують у майбутні суперники київських динамівців. Скажімо так, я не проти такого розвитку подій", — наводить слова Наболотного прес-служба клубу.

Раніше стали відомі всі чвертьфіналісти Кубку України.