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Захисник Динамо Київ прокоментував повернення до великої гри.

Київське Динамо посеред тижня в рамках 1/8 фіналу Кубка України здолало на виїзді полтавську Ворсклу в овертаймі.

Ворскла — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка України

У тому матчі участь із перших хвилин узяв центральний захисник "біло-синіх" Максим Дячук, який відновився після важкої травми.

Після гри футболіст поділився емоціями від повернення на поле.

"Почуваюсь добре. Радий, що зіграв уже повний матч, це дає мені більше мотивації та емоцій. Реабілітація проходила важко, були свої нюанси, але зараз усе добре.

Звичайно, найбільше підтримувала мене моя майбутня дружина, також мої друзі, із якими я був весь час на зв'язку.

Я вважаю, що готовий грати, оскільки відіграв навіть не 90 хвилин, а всі 120. Я витримав фізично, а вже тренери в подальшому будуть вирішувати, чи готовий я виходити на поле надалі.

Ворскла завжди є доволі сильним суперником, тим паче ми всі знаємо, як добре полтавчани грають у Кубку. Але сюрпризів не було сьогодні — напевно, єдиний, що грали 120 хвилин.

Так, виходячи з тренувального процесу розумів, що можу вийти у стартовому складі. Коли ж тренер оголосив стартову одинадцятку, то емоції були лише позитивні. Було дуже радісно.

Сьогодні ж працювали загалом у штатному режимі, після вихідного потрібно було трохи інтенсивності дати, тож отримали хороше навантаження.

Але постійно потрібно вдосконалюватись, і це має бути базою в тому числі для захисників, для молодих гравців.

Щодо Інгульця, то зараз вони знову вийшли до УПЛ, амбітна команда. Загалом, проти Динамо всі команди виходять із максимальними концентрацією та бажанням.

Звичайно, логістика непроста, але ми в кожному матчі виходимо на поле та викладаємось на максимумі", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Інгулець відбудеться 3 листопада, о 18:00.