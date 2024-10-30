Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 30 жовтня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25 у Полтаві зустрілися місцева Ворскла та київське Динамо.

Самсон Ієде відкрив рахунок у поєдинку, вивівши господарів поля вперед. На цей гол із гри своїм із пенальті невдовзі відповів Едуардо Герреро, для кого це було дебютне взяття воріт у футболці киян.

В основний час команди так і не встигли виявити сильнішого, а вже в перший тайм додаткового Владислав Ванат встановив на табло підсумковий рахунок. Таким чином "біло-сині" дісталися чвертьфіналу турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Динамо в рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25:

Ворскла — Динамо Київ 1:2

Голи: Ієде, 26 — Герреро, 31 (пен.), Ванат, 100



Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Бацула (Чорноморець, 105) — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко (Ндукве, 60) — Ієде (Ізотов, 105), Ковталюк (Нестеренко, 73).



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Малиш (Михавко, 106), Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 91) — Андрієвський (Бражко, 65), Михайленко (Буяльський, 84) — Волошин, Рубчинський, Брагару (Кабаєв, 65) — Герреро (Ванат, 84).



Попередження: Пердута — Дячук, Дубінчак