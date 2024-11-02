Україна

Відновлення гравця буде тривалим.

Український фланговий захисник київського Лівого Берега Олег Соколов зазнав травми плеча в матчі проти житомирського Полісся (0:0) в рамках десятого туру Прем’єр-ліги, після чого не потрапив до заявки на гру проти луганської Зорі (0:2).

Лікарі діагностували в 25-річного виконавця відрив верхньої частини суглобової губи м’яза плеча, що потребувало оперативного втручання.

Операція відбулась 31 жовтня, як повідомили в клубі, після чого розпочався процес відновлення гравця.

"Через два тижні після операції футболістові знімуть шви і він зможе розпочати курс фізіопроцедур. Соколов змушений буде носити спеціальний фіксуючий бандаж упродовж місяця, після чого перейде до занять у тренажерному залі з реабілітологом, а згодом — на полі", — ідеться в заяві Лівого Берега.

Повернення до тренувань Олега очікується не раніше кінця року.

У цьому сезоні захисник відіграв 11 матчів.