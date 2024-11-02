Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та київський Лівий Берег.
Лівий Берег, фото ФК Лівий Берег
02 листопада 2024, 14:30
Львівські Карпати та київський Лівий Берег зіграють на стадіоні Україна в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Владислав Лупашко, після поразки від Руху в кубковому дербі (0:1), залучив до стартового складу Підлепенця та Шаха в атаці.
Віталій Первак, на тлі поразки від луганської Зорі (0:2), використав із перших хвилин Самара в центрі оборони, тоді як Банада та Микола Когут долучаться до центру поля, а Сіднней та Кобзар зіграють у атаці.
Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Ігор, Шах.
Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Стеніо, Саків.
Запасні: Сташків, Фастов, Дударенко, Співаков, Косовський, Галас, Приходько, І. Когут, Войцеховський, Непейпієв, Сухоручко.
Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Самар, Шаповал — Дедух, Банада, М. Когут — Синиця, Кобзар, Сіднней.
Гра Карпати — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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