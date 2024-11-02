Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та київський Лівий Берег.

Львівські Карпати та київський Лівий Берег зіграють на стадіоні Україна в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Владислав Лупашко, після поразки від Руху в кубковому дербі (0:1), залучив до стартового складу Підлепенця та Шаха в атаці.

Віталій Первак, на тлі поразки від луганської Зорі (0:2), використав із перших хвилин Самара в центрі оборони, тоді як Банада та Микола Когут долучаться до центру поля, а Сіднней та Кобзар зіграють у атаці.

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Ігор, Шах.

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Домчак, Стеніо, Саків.



Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Самар, Шаповал — Дедух, Банада, М. Когут — Синиця, Кобзар, Сіднней.