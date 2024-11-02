Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та одеський Чорноморець.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після кубкової перемоги над луганською Зорею (1:0), залучив до стартового складу Коноплю, Грама та Педріньйо Азеведо в обороні, тоді як Судаков повернеться до центру поля, а Зубков, Сікан та Невертон утворять тризуб атаки.

Олександр Бабич, на тлі нічиєї проти львівського Руху (1:1), використав із перших хвилин Білошевського в опорній зоні Шпора в центрі поля, тоді як Янаков гратиме ліворуч у півзахисті.

Шахтар: Різник — Конопля, Грам, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Зубков, Сікан, Невертон.

Запасні: Твардовський, Траоре, Франьїч, Бондар, Степаненко, Егіналду, Азарові, Вінісіус, Глущенко, Назарина, Кевін, Педріньйо да Сілва.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Кисіль — Білошевський — Кайо, Шпорн, Габелок, Янаков — Хобленко.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Арсич, Єрмаков, Васильєв, Пшеничнюк, Калин, Попов.



Гра Шахтар — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.